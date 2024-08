Come riportato dallasul proprio sito ufficiale, nella Liga portoghese 2023/24 il nuovo acquisto bianconero è stato il giocatore con più tiri tentati al termine di movimenti palla al piede (43, almeno cinque in più rispetto a chiunque altro), davanti anche a un giocatore del recente passato della Vecchia Signora come(38). Tra gli attaccanti, nella scorsa stagione del massimo campionato lusitano, Conceicao Jr. è stato inoltre il terzo per dribbling riusciti (67), dietro solo a Hélio Varela (73) e Viktor Gyökeres (68).