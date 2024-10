Francisco Conceicao è quello che serviva alla Juventus



Juventus-Parma, i numeri della sfida di Conceicao

Minuti giocati: 90'

Assist: 1

xA: 0,89

Tiri fuori: 1

Tiri bloccati: 3

Dribbling tentati (riusciti): 5 (3)

Cross (riusciti): 10 (3)

Gli è mancato solo il goal ma Franciscooggi è quello che serviva alla Juventus. Viene spontaneo chiedersi: perchè? Perchè il giocatore prelevato in estate dal Porto, al momento solo in prestito ma si lavora per il riscatto, è in grado spesso di saltare l'uomo e creare superiorità numerica anche nell'area avversaria, ed è quello che alla Juventus serviva.Creare superiorità numerica con tanta facilità come quella di Conceicao non è semplice, a maggior ragione in un campionato come la Serie A. Il giocatore crea scompiglio nelle difese avversarie per la sua imprevedibilità: è in grado di tirare o crossare quindi è difficile per i difensori riuscire ad arginarlo. Ma andiamo ad analizzare i dati della sua sfida al Parma in cui ha confezionato l'assist a Timothy Weah per il pareggio:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui