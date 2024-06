Nienteper Wojciech. Il portiere della, che sembra vicino al trasferimento in Arabia, non compare nell'undici titolare della sua Nazionale per l'ultima partita del girone dell'Europeo, competizione da cui comunque è già stato eliminato. Al suo posto Lukasz Skorupski del Bologna. Regolarmente in campo dal primo minuto, invece, Adrien, a caccia con i transalpini del primo posto nella classifica del raggruppamento. Il centrocampista, ancora in attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro, è stato protagonista di un'ottima prestazione venerdì scorso contro l'Olanda, risultando il migliore del match.