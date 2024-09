Francia-Italia, il VIDEO del goal

| GOAL: BARCOLA OPENS THE SCORING AFTER ONLY 13 SECONDS!!



France 1-0 Italy



pic.twitter.com/QwYm0dzSry — Transfer Sector (@TransferSector) September 6, 2024

Inizio shock pernella sua partita d'esordio incontro la. Dopo soli 14 secondi, la squadra di Spalletti ha subito un gol inaspettato. Un errore difensivo clamoroso ha visto il pallone indietro difinire direttamente sui piedi di, che ha approfittato della disattenzione diper entrare in area e battere Donnarumma. Il debutto in Nations League non poteva iniziare peggio per gli Azzurri. Tuttavia, al 6', l'Italia ha cercato di reagire con determinazione: Frattesi ha colpito una traversa grazie a un preciso assist di Cambiaso di testa. Nonostante l'inizio difficile, la squadra ha mostrato segnali di risveglio e determinazione nella ricerca di una rimonta.Di seguito le immagini del goal della Francia.