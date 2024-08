Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità di Gianlucaal. Il terzino italiano giocherà in Championship con il club inglese.saluta dunque ladopo tre anni in bianconero, suddivisi da una stagione in Next Gen agli ordini di Fabioe poi l'esordio e l'impiego in pianta stabile con Andrea. Tramite un post su Instagram il giocatore ha salutato per sempre il club bianconero: "Dopo questo percorso con la Juventus, mi ritrovo oggi ad intraprendere una nuova avventura, portando con me un bagaglio ricco di esperienze che mi hanno permesso di crescere e realizzare tutto ciò che da bambino ho sempre sognato e molto di più ! Ringrazio la società tutta per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di diventare ciò che sono oggi aiutandomi a maturare sia in campo che fuori. Grazie alla mia famiglia e alla mia fidanzata per essermi stati sempre vicini e a tutti i tifosi per il loro grande supporto"