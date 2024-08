Le idee di Thiago Motta per Juventus-Como

Mancano solo quattro giorni all'inizio del campionato per la, che affronterà ilnel posticipo di lunedì sera. Con il calciomercato ancora attivo, e l'arrivo di quattro nuovi giocatori previsto per Thiago Motta, l'allenatore si trova a preparare l'esordio con una rosa ridotta.Attualmente, il gruppo è privo di tre calciatori indisponibili, e solo Nicolò, Jonase Samueloffriranno un minimo di profondità alla panchina. In assenza di Arkadiusz Milik, Fabio Miretti e Vasilije Adzic, infortunati, e con otto giocatori fuori dal progetto, Motta dovrà fare affidamento su un numero limitato di giocatori.Durante gli allenamenti di ieri, dopo due giorni di riposo concessi a chi ha partecipato alla partita in Svezia controha focalizzato l’attenzione su test atletici, esercitazioni offensive e sviluppo della manovra.L'allenatore ha continuato a lavorare sui principi di gioco che intende implementare, sebbene sia consapevole che sarà necessario del tempo, specialmente con una rosa incompleta. Per la partita contro il Como, si prevede la conferma del 4-1-4-1 visto nelle recenti amichevoli, conin mediana.Douglas Luiz affiancherà Manuel Locatelli o Nicolò Fagioli, mentre le fasce saranno presidiate da Timothya destra e Kenana sinistra. Dusan Vlahovic sarà il punto di riferimento in attacco, mentre in difesa Motta potrà contare su Danilo, Gleison Bremer e Federico Gatti,





