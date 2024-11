Fonseca sulle critiche dopo Milan-Juventus: le sue parole

intervistato ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava, oltre a parlare della sfida è tornato su quanto successo pochi giorni fa contro laUn pareggio che ha portato molte critiche nei confronti dell'allenatore rossonero“Vedo partite del genere ogni settimana in Italia. Abbiamo fatto delle buone cose in fase difensiva".SULLE CRITICHE - "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo preso tre gol a Cagliari e abbiamo fatto una buona partita difensiva contro la Juve. Se pareggiamo noi con la Juve, sembra una sconfitta, se lo fanno altri è una vittoria. Abbiamo consapevolezza di quello che è importante per noi. Una cosa è l’opinione che hanno quelli che stanno fuori dal nostro ambiente e una è quella che abbiamo noi. I ragazzi sono stati positivi verso la partita che abbiamo fatto, perché penso che abbiamo fatto anche qualcosa di buono”.