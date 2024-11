Verso Milan-Juve, ecco chi può tornare per Fonseca

Milan-Juventus sarà una partita importantissima sia per i padroni di casa che per i bianconeri. La Juve vuole cercare di rimanere nella scia delle prime, infatti si trova al sesto posto madal Napoli capolista. Entrambe le squadre stanno facendo i conti con gli infortuni, con Motta che difficilmente riuscirà ad averea San Siro. Dall'altra parte, invece, Fonseca potrebbe recuperare un titolare in vista del big match di sabato.Matteo Gabbia sta lavorando per esserci contro la Juventus, dopo lo stop che lo ha fermato nei giorni scorsi. Il difensore, dunque, potrebbe far parte della squadra in occasione della partita di San Siro. Lo riporta il Corriere dello Sport.