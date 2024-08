Paulo Fonseca ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Kalulu nell'immediato post gara di Milan-Monza, match valido per il Trofeo Berlusconi e terminato 3-1 per i rossoneri. Il giocatore francese è molto vicino alla Juventus e nella giornata di domani potrebbe arrivare la svolta definitiva. Di seguito le parole del tecnico.FONSECA - Per me è facile parlare di mercato perchè manca solo un giocatore. Adesso abbiamo tanti giocatori, ne deve uscire qualcuno. Su Kalulu non mi nascondo, stiamo valutando la soluzione migliore per noi è il giocatore»