Allegri al Milan? Le ultime sulla panchina rossonera



Ilfa filtrare fiducia nei confronti di Pauloma in caso di risultato negativo contro il Verona nella prossima partita di campionato la posizione del tecnico portoghese potrebbe cambiare. Tra i possibili sostituti di Fonseca si parla molto anche di Massimiliano Allegri. Ecco le ultime sull'ex allenatore della

Poco concreto, per quanto l'accostamento possa risultare suggestivo, il profilo di Allegri per il Milan, come riporta calciomercato.com: l'allenatore livornese è ai box dopo la burrascosa conclusione del rapporto con la Juventus al termine della passata stagione. Anche nelle ultime settimane il suo nome è stato collegato soprattutto a quelle squadre alla ricerca di un nuovo tecnico tra l'immediato e giugno, West Ham (dove Lopetegui rimane in bilico dopo il pari contro il Bournemouth) e Roma per il dopo Ranieri su tutte.