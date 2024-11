Missione rilancio per la Juventus Next Gen che fa visita al Foggia in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Una sfida dal peso specifico enorme tra due squadre pienamente coinvolte nella bagarre salvezza.





La cronaca del match

Le formazioni ufficiali

Perina

Mazzocco

Camigliano

Zunno

Millico

Orlando

Da Riva

Vezzoni

Sarr

Parodi

Pazienza

Daffara

Turco

Pedro Felipe

Scaglia

Rouhi

Peeters

Palumbo

Anghelè

Guerra

Cudrig

Semedo

46' - Finisce qui il primo tempo. L'ultimo tentativo della Juventus è stato un destro sgangherato di Anghelé dal limite dell'area.45' - 1 minuto di recupero.34' - Doppia azione del Foggia. Prima Millico calcia a giro da sinistra, trovando l'intervento di Pedro Felipe; subito dopo, un cross dalla destra mette in apprensione i bianconeri, costretti a spazzare.28' - GOL DEL FOGGIA. Cross dalla sinistra, Daffara smanaccia male e la palla finisce sui piedi di Orlando, che deposita facilmente in porta dopo un buon controllo. 1-0 per i padroni di casa.23' - Millico sfiora l'assist del vantaggio. Punizione che attraversa tutta l'area bianconera, ma niente da fare.18 ' - Altra super chance per i bianconeri, col pallone dentro per Semedo: Zummo è pazzesco e recupera in spaccata.3' - Rispondono, i padroni di casa. Cross dalla destra e colpo di testa di Mazzocco: anche questo tentativo era centrale, in due tempi la sfera di Daffara.2' - Il primo tentativo è di Palumbo: il classe 2002 calcia dal limite dell'area. Palla centrale, para bene il portiere del Foggia.1' - Calcio d'inizio





