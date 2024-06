Ilha posto Ismaëlin cima alla sua lista dei desideri e sembra che il sentimento sia reciproco: nonostante l'interesse da parte di diverse squadre, il giocatore sembra preferire il Milan rispetto ad altre destinazioni, inclusa l'opportunità di giocare in Premier League con l'Arsenal. Il richiamo di San Siro e della Serie A sembra aver vinto il duello a distanza, un particolare che potrebbe facilitare la trattativa contrattuale.L'acquisizione dida parte delrichiederebbe certamente una valutazione strategica del reparto centrocampisti, con Bennacer che potrebbe perdere il suo posto in squadra a causa dello spazio necessario per il nuovo arrivo. Nonostante i suoi piani di giocare in Arabia tra qualche anno, Bennacer potrebbe essere spinto ad anticipare i tempi data la nuova dinamica emergente al Milan.Una potenziale offerta ricca proveniente dalla Saudi League non solo consentirebbe al club di rientrare dell'investimento su Fofana, ma anche di risparmiare sullo stipendio di circa 4 milioni di euro di Bennacer, una cifra che potrebbe essere reinvestita nel nuovo acquisto. Fofana, con la sua versatilità, potrebbe coprire le posizioni di due giocatori, permettendo al Milan di considerare eventuali offerte per altri giocatori come Adli.Il Milan si prepara quindi a sfruttare questa finestra di opportunità per consolidare il suo centrocampo con l'aggiunta di Fofana, mantenendo uno sguardo vigile sulle prossime mosse di mercato. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione lo sviluppo di questa trattativa che potrebbe plasmare significativamente il futuro della squadra nella prossima stagione.