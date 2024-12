La probabile formazione del Manchester City contro la Juventus

Manca sempre meno agara che vale molto per il cammino in Champions League visto che una vittoria garantirebbe quasi matematicamente l'accesso ai playoff. Pep Guardiola ha ritrovato qualche giocatore importante per il match. Tra tutti Foden e Kovacic, assenti nelle ultime partite. Giocheranno dal primo minuto? Di seguito la probabile formazione del City.Dietro Haaland, Guardiola dovrebbe puntare suquindi è destinato alla panchina ma potrà essere un cambio importante, come Kovacic.