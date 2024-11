Le dichiarazioni di Perez sulla Champions League

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è intervenuto durante l'Assemblea dei Soci, ha confermato invece la sua contrarietà ai progetti di UEFA e FIFA criticando in particolare la nuova Champions League."Il nuovo formato della Champions League è ingiusto, nessuno lo capisce. Ci sono più partite, per cui il valore di ogni partita è sceso di quasi il 30%. Più partite che valgono meno. Questa competizione porterà dell’entusiasmo solo alla fine e non all’inizio. E sta danneggiando i professionisti, perché aumentano gli infortuni".