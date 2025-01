Getty Images

Le parole di Flick su Araujo: cosa ha detto

Al termine della vittoria per 5-1 in Coppa del Re, in cuiha giocato titolare, ha parlato il tecnico, confermando quanto emerso nelle ultime ore, ovvero che il giocatore è pronto a rimanere in squadra nonostante fino a pochi giorni fa sembrava destinato a lasciare i blaugrana con la Juventus in prima fila per ingaggiarlo."Ha ancora un anno e mezzo di contratto e non ho mai dubitato del fatto che potesse restare con noi. Sono molto contento di averlo qui e si è visto come i tifosi hanno festeggiato il suo ritorno in campo", le parole di Flick su Araujo in conferenza stampa.