Perché Barzagli non allenerà la Fiorentina Under 16

Andreaavrebbe voluto ripartire, tornare in campo. L’avrebbe fatto – post ritiro -, dopo l’esperienza nello staff di Mauriziodurata un battito d’ali: “Ho sbagliato, non mi sentivo pronto”, spiegherà più tardi. Poi il ruolo di commentatore negli studi di Dazn e, infine, la prima panchina: quella della Fiorentina Under 16. Niente di tutto ciò, l’accordo che sembrava raggiunto con il club viola, infatti, adesso sarebbe sfumato.Secondo quanto riportato da 'FirenzeViola.it', la trattativa per affidare la formazione Under 16 della Fiorentina ad Andrea Barzagli si è arenata a un passo dalla conclusione. Il club viola potrebbe aver preso questa decisione anche a causa del malcontento di una parte della tifoseria,