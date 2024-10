Lacontinua la sua marcia trionfale. In casa del Genoa, conquista laconsecutiva in campionato – la sesta se si considerano anche le partite di Conference League – e si porta al quarto posto, superando la Juventus. A decidere l'incontro è Robin Gosens, che segna sfruttando un inserimento e un fortunato rimpallo nell’area avversaria, regalando alla squadra di Palladino altri tre punti. Nel finale, è fondamentale anche l'intervento di De Gea, che si conferma una sicurezza tra i pali. Per il Genoa la situazione è sempre più critica: ultimi in classifica con appena sei punti, i rossoblù confidano nell'innesto di Balotelli per risollevare un ambiente in crisi, mentre la posizione dell'allenatore torna a essere in bilico.