Preziosa vittoria, la quarta consecutiva in, per ladi. Nel posticipo del giovedì del turno infrasettimanale. La viola si è infatti imposta per 1-0 al Ferraris contro il Genoa, grazie al goal decisivo di Robin Gosens. La zampata vincenre del tedesco ha permesso ai toscani di salire a quota 19 punti, andandosi a issare al terzo posto in classifica a braccetto con l'Atalanta. Una vittoria di misura che permette alla viola di superare proprio lache, ferma a 18 punti dopo il pareggio interno col Parma, è scivolata al quinto posto.