A Sky Sport, Moiseha parlato così della sua esperienza alla Fiorentina."Era importante avere un buon impatto nella ripresa, nel primo tempo abbiamo sofferto e c'è ancora da lavorare. Dovevamo entrare meglio, loro hanno giocatori buoni, quindi secondo me gli aspetti da migliorare sono questo e alcune situazioni difensive. Il mister e la squadra credono in me, sta a me rispondere in campo. Per me è una delle annate più importanti, testa a domenica. Le cose non accadono per caso, sono nel posto giusto al momento giusto. Nazionale? Ora sono a Firenze, penso a star bene e a dare il cento per cento per la maglia. Le decisioni poi le prenderà il ct".