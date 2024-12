Fiorentina-Juventus Women, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 15.30



Fiorentina-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Fiorentina

in attesa



Juventus Women

in attesa

L'ultima partita di Serie A del 2024 per la Juventus Women. La squadra allenata da Max Canzi è impegnata oggi a Firenze al Viola Park per la sfida alle viola di Sebastian De La Fuente e di una conoscenza del mondo bianconero: Agnese Bonfantini. Una sfida complessa, la Fiorentina è la prima inseguitrice della Juventus in questo campionato. Un primo crocevia della stagione.





