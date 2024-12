Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così nel pre partita con la Juventus."Juve? Per noi non è una partita come le altre. Bove? Ragazzo a cui tutti vogliamo bene, è un piacere averlo accanto a noi, ci fa piacere tanto""Chi vuole andare via? C'è chi gioca poco ed esprime il desiderio di poter giocare di più altrove. Col presidente ci siamo confrontati, l'abbiamo fatto anche negli ultimi giorni, affronteremo il mercato di gennaio con la precauzione di non rovinare quanto fatto finora. Il gruppo va preservato. A chi chiederà di andare a giocare, cercheremo di accontentarlo"."Tanti affari con la Juve? Anche lì, nella situazione in cui i giocatori volevano andare alla Juventus, abbiamo fatto l'operazione migliore possibile per la Fiorentina. Abbiamo provato a ottenere il massimo"."Ci hanno fatto una bellissima sorpresa. Sono arrivati alla stazione, ci han ricordato l'importanza della partita, anche se loro sono a Firenze, sono in realtà sempre con noi. Un valore in più".