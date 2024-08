Fiorentina, Nico Gonzalez convocato per la sfida al Puskas?

Nico Gonzalez è un obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare gli esterni. Proseguono le trattative tra la dirigenza bianconera e la Fiorentina, con Madama che vorrebbe chiudere l'affare il prima possibile. Nel frattempo, dopo la mancata convocazione per la prima giornata di campionato la Fiorentina ha diramato pochi istanti fa i convocati per la sfida di Conference League contro il Puskas.Nico Gonzalez però anche questa volta non figura nell'elenco dei giocatori a disposizione di Raffaele Palladino.