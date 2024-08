Nico Gonzalez, la scelta per la prima di campionato

Domani alle 18.30 ci sarà la prima gara della Fiorentina contro il Parma.però non rientra nell'elenco dei convocati per la prima gara della società toscana. Domani ore 18.30 al Tardini infatti non ci sarà possibilità di vedere l'esterno argentino in campo ma neppure in panchina, non rientra nei giocatori a disposizione.La Juventus è forte di un accordo con Nico, manca ancora il sì definitivo di Rocco Commisso, la Fiorentina nel frattempo si è assicurata Albert Gudmundsson e quindi sembra pronta a lasciar partire Nico. Potrebbe proprio essere questo il motivo della mancata convocazione per la gara di domani,





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui