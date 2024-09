La finale della Champions League del 2027 non si svolgerà allo stadio San Siro di Milano. I motivi sono chiari: mancanza di garanzie sulla disponibilità dello stadio di San Siro. Secondo quanto riportato da LaPresse, la FIGC starebbe pensando di candidare l'Olimpico di Roma per l'atto conclusivo dell'edizione del 2027. C'è tempo fino a maggio o giugno per presentare la candidatura dell'impianto presente nella capitale italiana. L'ultima volta dell'Olimpico come stadio per una finale della Champions League risale all'edizione 2008-2009. Vinse il Barcellona di Guardiola contro il Manchester United per 2-0.