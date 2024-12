Le parole di Filippoal Corriere dello Sport:LA JUVENTUS - "Rimpianto Juve? No, innanzitutto perché sono venuto a Palermo e una piazza del genere mi riempie di motivazioni. E' stata una scelta voluta, nessuno mi ha obbligato, resto contento del percorso che sto facendo per crescere e migliorare. Poi credo sia dipeso da dinamiche di mercato che spesso non si possono prevedere; quando sei in una rosa forte come quella della Juve spesso preferisci giocare e andare in prestito. Ma sono a Palermo, non posso avere rimpianti".