Le parole di Filippo Pagnucco

, capitano della, ha parlato dal ritiro dell'Italia Under 19, con alcuni riferimenti anche alla sua esperienza in bianconero: "Stiamo facendo un bel percorso di crescita con una squadra forte", il suo commento. "Dobbiamo migliorare la concretezza negli ultimi metri, ma sono sicuro che lavorandoci potremo dare fastidio a tanti. Alla Juve abbiamo la possibilità di giocare molto tra campionato, Youth League e Coppa Italia. E c'è uno staff eccezionale. Mi riferisco a mister Magnanelli, ma anche a Padoin, a prof. Pertusio e a mister Orsini. L’obiettivo è restare alla Juve cercando di rimanerci il più possibile. Dal primo giorno in cui sono arrivato, il mio sogno è di passare dai cancelli di Vinovo a quelli della Continassa".E su: "L'ho incrociato la stagione scorsa con mister Allegri. Quest'anno non ho avuto ancora la fortuna di essere aggregato ai grandi di Motta. Mi ispiro ad Andrea, mi piace studiarlo e credo di avere caratteristiche simili a lui. In Primavera mi capita sempre più spesso di giocare a destra e di accentrarmi. Da Cambiaso prenderei senza dubbio le sue grandi qualità nell'uno contro uno".