Dal sito ufficiale del Fenerbache il comunicato ufficiale sulla cessione in prestito dell'esterno serbo Filip Kostic dalla Juventus."Benvenuto al Fenerbahce, Kostic. Filip Kostic ha firmato un contratto che lo lega ai nostri colori gialloblù. Filip Kostic, il giocatore inserito nella rosa del nostro Club in prestito dalla Juventus, ha firmato durante la cerimonia il nostro contratto che lo lega ai colori gialloblù. Kostic ha detto che non vede l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi".