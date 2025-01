Feyenoord al top in Champions. Hancko tra i migliori, i suoi numeri

AFP via Getty Images

La Juventus ha individuato in Davidil proprio obiettivo numero uno per il rafforzamento del reparto difensivo, e il centrale slovacco sta confermando tutte le sue qualità con il Feyenoord. La sua prestazione nell'ultima giornata di Champions League contro il Bayern Monaco (vittoria 3-0 per gli olandesi) ha fatto ulteriormente crescere l'interesse attorno a lui.Nel sorprendente successo del Feyenoord contro il Bayern Monaco, Hancko è stato protagonista indiscusso, dimostrando di essere uno dei migliori difensori in circolazione. La gara, disputata a Rotterdam e valida per la fase a gironi della Champions League, ha visto l'esperto centrale slovacco offrire una prestazione impeccabile.

Secondo Sofascore, Hancko ha ottenuto un eccellente punteggio di 7.8, segno della sua solidità difensiva e della sua capacità di gestire le situazioni più difficili contro un attacco temibile come quello del Bayern. Con il suo mix di forza fisica, lettura del gioco e abilità nell'anticipare gli avversari, il difensore ha contribuito in modo determinante al risultato.