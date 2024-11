Durante l'Assemblea degli Azionisti, è emerso il tema del "lodo Ronaldo," sul quale gli investitori hanno chiesto chiarimenti al presidente Ferrero. Ferrero ha spiegato che, ad aprile, la Juventus ha effettuato il pagamento dovuto a Cristiano Ronaldo, corrispondendo il 50% della somma richiesta dall’arbitrato. "Non è necessario alcun fondo rischi, poiché abbiamo già saldato la cifra," ha dichiarato Ferrero. Tuttavia, ha espresso disaccordo con la decisione arbitrale, che ha attribuito una divisione paritaria delle responsabilità tra il club e il giocatore. Per questa ragione, ha affermato, la Juventus ha impugnato la sentenza presso il tribunale di Torino, non condividendone i principi di fondo.