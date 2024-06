Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista allain cui ha parlato della prossima sfida tra Italia e Spagna e del rapporto tra i due paesi a livello calcistico: "Abbiamo culture simili, gusti che si abbinano e forse è proprio il calcio l’unica caratteristica che ci distanzia. Lo viviamo con la stessa passione, lo interpretiamo in modo diverso. È uno strano rapporto...Lo definirei amore e fastidio: in campo veri nemici, con una sana invidia reciproca per i risultati a seconda degli anni, fuori uniti da un feeling profondo. Credo che sia proprio questo sentimento a rendere le partite speciali. Magari non tutte belle, ma ognuna significativa"."Cosa mi rimane? Tutto, cinque titoli in due stagioni, un gruppo potente, un’esperienza formativa. Forse ci ho messo un po’ a capire quanto importante sia stato quel periodo, però decisamente è un fattore che ho chiaro. Visto il poco tempo passato lì sono ancora sorpreso e grato dell’affetto del pubblico. L’Italia è speciale, infatti sto a Napoli, a fare festa, poi si torna nemici per il tempo di una partita".