Che siail prossimo "acquisto" didalla? La suggestione arriva da La Gazzetta dello Sport, che racconta la storia dell'attaccante classe 2003 dalla sua infanzia nel distretto ghanese di Sunyani - dove in realtà si era distinto nell'atletica come centometrista - fino all'approdo in Italia grazie a un'intuizione di Simone Lo Schiavo, braccio destro di Morgan De Sanctis nell'attività di scouting della Roma. A seguire il "salto" in Prima squadra, da giovanissimo, per volere di Josè Mourinho e, a seguire, il passaggio alla Cremonese, che in estate lo ha mandato in prestito alla. Dove ora ha su di sé gli occhi di Thiago Motta, alle prese con una situazione di emergenza in attacco e privo di un giocatore con le sue caratteristiche, con personalità e fiuto per il goal.