Felix Afena-Gyan alla Juventus

La Juventus Next Gen continua a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra e garantire ai suoi giovani talenti esperienze di crescita importanti. Uno degli ultimi innesti è quello di, attaccante classe 2003, che arriva in prestito dalla Cremonese.Il contratto è stato depositato in Lega Calcio, rendendo ufficiale l'operazione. Afena-Gyan è un giovane promettente che potrà aggiungere qualità e profondità all'attacco della formazione bianconera.Parallelamente, un altro giovane della Juventus, Joseph Nonge, saluta temporaneamente il club per accumulare esperienza all'estero. Il centrocampista belga, classe 2005, è stato ceduto in prestito al Troyes, squadra che milita nella Ligue 2 francese. Nonge resterà in Francia per l'intera stagione 2024/2025, un'opportunità importante per crescere e migliorare confrontandosi con il calcio professionistico francese.