, ex centrocampista della Juventus, oggi alla, ha chiarito quali sono i piani per il suo futuro. L'intenzione del brasiliano è infatti quella di chidere con il calcio giocato al termine della stagione 2024/25, possibilmente dopo aver disputato il Mondiale per Club al quale il club brasiliano si è qualificato vincendo l'ultima Copa Libertadores."La decisione di smettere di giocare a calcio alla fine del prossimo anno è già stata presa. Subito dopo, vedremo cosa farò immediatamente, ma sì diventerò un allenatore di calcio. Ho un contatto con il Fluminense che scade questo dicembre. Spero che si possa prolungare, il mio obiettivo per concludere la carriera è il Mondiale per Club".