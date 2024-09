Perché Federico Gatti non gioca Genoa-Juventus

Dopo un grande inizio di stagione,Contro il Genoa infatti la difesa della Juventus sarà composta da Rouhi, Bremer, Kalulu e Danilo.Questa volta per Gatti non c'è nessun problema fisico: il difensore italiano sta bene ed ha recuperato pienamente dall'infortunio alla caviglia. Scelta tecnica quindi e di gestione. Probabile che lo rivedremo già per la sfida di Champions contro il Lipsia. Settimana scorsa invece, non aveva giocato Juventus-Napoli perché reduce dalla distorsione alla caviglia.