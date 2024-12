Rinnovo Federico Gatti con la Juventus: le cifre e la durata del nuovo contratto

è pronto a rinnovare il contratto con la; scenario in piedi da tempo ma che ora passerà agli atti "formali". Il difensore italiano è in continua crescita ed è diventato uno dei punti fermi della squadra di, conquistando anche più volte la fascia da capitano. Gatti, arrivato alla Juventus nell'estate 2022, ha un contratto fino al 2028, che sarà prolungato.Oltre all'adeguamento dell'ingaggio, che sarà aumentato in relazione al nuovo status di Gatti all'interno della rosa, ci sarà anche un prolungamento a livello di durata. Come riferisce Tuttosport, dopo la sfida di Champions League contro il Manchester City, è previsto un summit tra il direttore tecnico bianconeroe gli agenti del numero 4 (Luca Carnaghi e Dario Paolillo) per individuare il perimetro all’interno del quale chiudere l’accordo sul rinnovo del contratto. Pronto l’adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 1,4 e salire sino a 2,3 milioni a stagione.