Anche, evidentemente, non ha ancora smaltito completamente i problemi fisici che lo hanno un po' rallentato di recente, per quanto ieri sia stato regolarmente in campo con ladal primo minuto del match contro il Cagliari. Così, infatti, il CT della Nazionale italianaha motivato la sua mancata convocazione per gli impegni di questa sosta: "Gatti aveva questo problema da sistemare, era nelle condizioni di dover recuperare anche se fosse venuto", le sue parole in conferenza stampa. "Ma noi li vogliamo sani i calciatori: la Fiorentina ieri sera ci ha subito messo al corrente della reazione di Kean e quindi siamo a posto".