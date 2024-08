Sognavo questo momento da quando ho messo piede per la prima volta in un campo di calcio. Quando sembrava impossibile realizzarlo, non ho mai mollato. Non dovete smettere di credere nei vostri sogni. Indossare questa fascia, con questa maglia, in questo stadio, è stata l’emozione più grande che abbia mai provato!".

Nella partita di ieri contro il Como, la prima di questa nuova Serie A targata Thiago Motta, il capitano della Juventus è stato Federico. Il difensore classe 1998 ex Frosinone ha poi mandato un messaggio tramite i propri profili social. Le sue parole: