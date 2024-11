Fragile, le parole di Gatti

Il difensore della Juventus Federico Gatti è intervenuto nel corso del documentario Fragile, sulla storia di Nicolò Fagioli, prodotto da Juventus Creator Lab e visibile in streaming sulla piattaforma Prime Video. Queste le parole del difensore della Juventus sulla situazione che ha visto protagonista il compagno di squadra:"La nostra carriera è breve, ci sono treni che non possono passare per sempre. Lui non può sprecare l’opportunità che ha di giocare nella Juventus per queste cose qua".