Federico, attaccante delclasse 1997, potrebbe presto tornare in Italia. Secondo Repubblica, l'exfatica ad ambientarsi in Premier League, dove ha collezionato solo 78 minuti in campo in tre presenze sotto la guida di Arne Slot, con un assist all’attivo. Il Napoli sarebbe particolarmente interessato a Chiesa, soprattutto in vista della prossima stagione. Il club partenopeo potrebbe avanzare un'offerta ai Reds, considerando anche le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo di contratto con Khvicha Kvaratskhelia, aprendo così la porta a un possibile ritorno in Serie A per il talento italiano.