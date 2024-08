L'Inter può comprare subito Chiesa?

Passano i giorni ma Federico Chiesa e la Juventus non riescono a trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti. Anzi, al momento, non risultano trattative concrete per il trasferimento del giocatore ma solo interessamenti e sondaggi, come quelli dalla Premier League. In italia si rincorrono le voci che accostano Chiesa all'Inter. Ecco la situazione.Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025 e se alla fine andrà via dalla Juve a parametro zero, scenario che il club vuole evitare a tutti i costi, a quel punto l'Inter potrebbe farsi avanti per il giocatore. Non c'è invece la possibilità che i nerazzurri facciano un'offerta alla Juve per Chiesa già in questa sessione di mercato. Se ne riparlerà in caso più avanti, quando Chiesa eventualmente sarà libero di firmare a zero.