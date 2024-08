Federico Chiesa al Besiktas? Le parole del vice presidente

Il vice presidente delHüseyinha parlato ai microfoni di Trt Sport, tra le varie dichiarazioni una in particolare su Federico Chiesa. Le sue parole:"È vero che stiamo parlando da circa 10 giorni di Federico Chiesa. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono logiche e non è possibile per noi soddisfarle, pertanto da oggi il calciatore non è più sull'agenda del Besiktas: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori. Siamo consapevoli delle nostre lacune, lavoreremo duro fino all’ultimo giorno della sessione trasferimenti".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui