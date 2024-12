Federico Chiesa fuori, la spiegazione di Slot

Federiconon era presente nella clamorosa vittoria delper 6-3 in trasferta contro il Tottenham nell'ultima giornata di Premier League. L'ex giocatore della, dopo aver giocato in Coppa contro il Southamptton, non era neanche in panchina. L'allenatore dei Reds, Arne, ha spiegato poi i motivi della sua assenza."Purtroppo è stato malato negli ultimi due giorni (venerdì e sabato) e anche oggi (domenica) quindi non abbiamo potuto portarlo alla partita”, ha rivelato Slot sulle condizioni di Chiesa. Questa sera il Liverpool giocherà contro il Leicester e ancora non è chiaro se l'attaccante riuscirà ad esserci o salterà la partita. Inizialmente si pensava che la sua assenza era legata ad una gestione del giocatore per rimetterlo nelle migliori condizioni atletiche.