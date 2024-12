Perché Federico Chiesa non è in panchina contro il Tottenham



La stagione di Chiesa con il Liverpool

Presenze: 4

Minuti giocati: 123

Goal: 0

Assist: 1

Il(calcio d'inizio alle 17:30)non sarà della partita. L'ex giocatore dellainfatti, oltre a non partire titolare, non è presente neanche in panchina. Dietro l'esclusione del tecnico però non ci sarebbe un nuovo infortunio.Dopo i 45 minuti giocati contro il Southampton pochi giorni fa, nel match di Coppa di Lega, Chiesa salta la partita di Premier League contro il Tottenham. Il motivo di questa sua assenza, come riportato dai media inglesi,che prima dell'ultima gara non giocava da settembre. L'obiettivo è riportare Chiesa al 100% e dopo i minuti giocati in settimana, questa è stata la scelta. Una gestione particolare per un giocatore che sta continuando a convivere con problemi fisici e una condizione non ottimale.