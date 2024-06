C'è davvero vita oltre? Sembra una citazione da Radiofreccia: uno come lui difficilmente arriverà, ma è innegabile che possano arrivare altre versioni, cioè altri esterni, con il proprio carico di dribbling, di sogni, di magia.La domanda è un nodo intricato, ma a scioglierlo dovranno essere i tifosi. La società l'ha già fatto : invece di spazientirsi nel capire come eventualmente proseguire insieme, gli incastri possibili, la pazienza nel venirsi incontro,e i suoi hanno fissato un limite. Oltre quello non si va. Non è stata una mano tesa, ma una presa di posizione che non può aver fatto piacere al Sette. Certo ritrovatosi a singhiozzo nell'ultima annata, ma sempre il più bello, il più forte e il più impattante. Da vedere e da percepire.non sono la sua dimensione: sarebbe per lui accontentarsi, a prescindere dall'aura di Conte, dal legame con De Rossi.e proverà a riabilitarsi lì dove il suo nome è stato all'altezza di Mbappé, almeno nei racconti. L'Europeo è stato il suo massimo, poi la discesa all'inferno prima della lenta risalita. Chiudere un cerchio, tornare ai livelli più alti, vorrebbe dire sentirsi esattamente come tre estati fa: pronto a ottenere il massimo da se stesso, ma pure da chi gli sta intorno.Chiesa aspetta gli Europei non per far ricredere la Juventus - che difficilmente cambierà posizione, al limite si sfregherà le mani -,. Sogna l'Inghilterra come altrove si sogna l'America: è la terra della grande occasione. Per tornare a sentirsi il più forte di tutti.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.