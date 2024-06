Chiesa-Juventus: la situazione di mercato

Voci, voci e ancora voci. Non passa giorno senza che si parli in chiave mercato di Federico, reduce da una stagione di alti e bassi con la maglia dellacon cui è in scadenza tra un anno. Ed è proprio la sua situazione contrattuale che, come noto, sta sollecitando da mesi una serie di riflessioni, con la sensazione che al momento siano solo due le strade percorribili: il rinnovo o la cessione.Uno scenario, quest'ultimo, che chiama in causa diversi club:in primis, ma anche qualche società estera, infatti, hanno messo nel mirino l'esterno classe 1997, che da parte sua ha fatto una richiesta chiara al suo agente Fali, ovvero quella di lasciargli tempo e spazio per concentrarsi esclusivamente sull'Europeo con l'Italia, senza pensieri legati al prossimo futuro. Il rappresentante di Chiesa, comunque, continuerà a fare avanti indietro dall'Italia per monitorare gli sviluppi e sottoporre al suo assistito eventuali situazioni degne di nota. Difficile, quindi, che ci saranno novità a breve.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.