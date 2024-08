Chiesa Barcellona, l’offerta

Nessuna possibilità di ricucire, di riprovarci e riavvicinarsi. La storia tra la Juventus e Federico Chiesa è definitivamente ai titoli di coda e senza la possibilità che ci possa essere qualche scena bonus dopo lo scorrere dei nomi che hanno concorso a raccontare le stagioni in bianconero. E allora, contestualmente, si accelera sul fronte mercato per trovare una soluzione che permetta alla Juventus di fare cassa e risparmiare sull’ingaggio e al calciatore di ricominciare da un nuovo progetto tecnico.Questa mattina, Tuttosport racconta i dettagli della prima offerta del Barcellona attesa alla Continassa. Offerta complessiva da 13 milioni di euro: 9-10 di parte fissa e il resto in bonus. Leggermente al di sotto delle richieste della Juventus che non si discosta dai 15 milioni, necessari per non registrare una minusvalenza.Secondo il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il Chelsea si sarebbe informato sulla situazione di Federico Chiesa. Una sfida di mercato tra inglesi e blaugrana sarebbe l’ideale per la Juventus che potrebbe così alzare di qualche milione l’introito previsto dalla cessione delcalciatore.