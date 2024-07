Federico Chiesa, si decide il suo futuro: il punto

Ovviamente a livello personale extra calcio, visto che nella giornata di ieri si è sposato ma non solo. L'estate 2024 per il classe 1997 potrebbe essere decisiva anche per quanto riguarda la sua carriera. Saranno infatti giorni - esettimane - decisive per il futuro calcistico di Chiesa.Sicuramente non avrà pensato a questioni di mercato ieri, giorno del suo matrimonio. Anche se prima e dopo la celebrazione c'è stato spazio per un po' di "Juve". In tanti infatti lo hanno accolto dietro le transenne del Duomo di Grosseto, molti anche con la maglia bianconera; Chiesa si è fermato per foto e autografi. Ma c'è di più, perché anche nel post matrimonio, qualcuno è riuscito a "intercettarlo" mentre era in macchina. Ed è arrivato l'appello dei tifosi o meglio, di un tifoso in particolare.la frase urlata dal sostenitore bianconero. Nessuna reazione ovviamente di Chiesa, che con il sorriso (e non potrebbe essere altrimenti visto il contesto) ha proseguito.Quello del tifoso è stato un vero e proprio auspicio. Perché fondamentalmente, il "caso" Chiesa nasce in primis da quel contratto in scadenza nel 2025 e per cui nei mesi passati non era stato trovato un accordo sul prolungamento.E qui c'è il "problema" maggiore che le parti cercheranno di risolvere.Fali Ramadani, agente di Federico, è infatti da quando è finito il campionato che lavora per trovare una destinazione gradita al giocatore. Dall'estero per ora non è arrivato niente di concreto e in Italia, i club che si sono mossi (Napoli e soprattutto Roma), non partecipano alla Champions League, requisito che invece è determinante per Chiesa. A differenza della situazione di Soulé, l 'ostacolo quindi non riguarda tanto le richieste della Juventus - che era partita da 40 milioni ma ha già abbassato notevolmente la cifra per lasciarlo partire - ma la volontà del giocatore.Chiesa ha avuto qualche giorno in più rispetto ai compagni della nazionale proprio per il matrimonio mUna situazione che la società non vorrà portarsi dietro ancora a lungo. Le parti si riaggiorneranno per fare il punto e capire gli sviluppi. Quell'auspicio del tifoso che ha chiesto a Chiesa di rinnovare, per ora rimane uno scenario lontano, o comunque più difficile rispetto all'altra strada, ovvero l'addio. Non tra un anno però a zero; su questo la Juventus farà di tutto perché non accada.