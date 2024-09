Esordio di Chiesa con il Liverpool? Le parole dell'allenatore

dopo essere rimasto ad allenarsi, spera di poter esordire con la maglia deI reds affronteranno nel prossimo turno il Nottngham Forest. L'allenatore,, in conferenza stampa ha parlato anche di questa possibilità. Ecco cosa ha detto sull'ex giocatore della Juventus.



"Chiesa si è allenato tre o quattro volte con la squadra, vediamo come se la cava oggi perché abbiamo più di 20 giocatori tra cui scegliere", le parole dell'allenatore che quindi sembrano chiudere le porte ad un suo esordio, almeno da titolare. Il Liverpool poi in settimana affronterà il Milan in Champions League: di occasioni insomma ce ne saranno per Chiesa.