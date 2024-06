L'obiettivo di Chiesa sul mercato

Federicoe lasembrano oggi due mondi oggettivamente molto lontani. L'esterno bianconero è pronto a prendere in seria considerazione la possibilità di andare via da Torino, per una sorta di incompatibilità di fondo con il nuovo progetto. No, non necessariamente, semmai è un mix di situazioni, proiezioni, storie.Intanto: con il contratto in scadenza nel 2025 e la difficoltà nel procedere (neanche) con un prolungamento-ponte, va da sé che la soluzione più semplice per tutti sia quella di separarsi; subito dopo:ha detto che c'è vita oltre il numero Sette. E non è un aspetto banale se vuoi recuperare soldi e ambizione sul mercato.Laha già strappato dall'entourage diuna promessa: non andrà via a zero. Dunque, senza accordo per il rinnovo, andrà via quest'estate. E a cifre certamente più contenute rispetto alle aspettative, ma anche lontane dai 25 milioni che intendono spendere Roma prima e Napoli poi. Tra queste due, solo il club azzurro potrebbe alzare la posta e rischiare la giocata. Altrimenti? Si guarderà altrove.A tal proposito: l'obiettivo diè proprio quello di andare ben oltre il campionato italiano. L'ambizione dell'esterno è tanta ed è alta. Il sogno sarebbe giocare in una squadra che lotta per vincere la Champions League, ecco perché il canale con il Liverpool avrebbe una corsia assolutamente preferenziale.