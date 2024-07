In questi giorni in cui laè in ritiro nel quartier generale di Adidas a Herzogenaurach, Federico, rientrato alla Continassa proprio oggi dopo le vacanze e il matrimonio, svolgerà un lavoro di allenamento personalizzato con i preparatori atletici che stanno già tenendo sotto osservazione gli altri "esclusi" fra cui Dean Huijsen, Weston McKennie e Arek Milik. L'idea disarebbe quella di non puntare sull'azzurro classe 1997, ritenuto non ideale per caratteristiche rispetto al tipo di esterno offensivo che vorrebbe avere in rosa.